Глушаков заявил, что хочет привести «Спартак» к чемпионству в качестве тренера

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, какой бы клуб хотел тренировать в будущем.

«Какую команду хотел бы возглавить в будущем? Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной, как с главным тренером», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Глушаков 3 октября перешел в «СКА-Ростов» . При этом футболист остается в структуре «Химок», выступающих в РПЛ.