Africafoot: экс-форвард «Химок» Ламкель Зе перейдет в «Динамо» из Махачкалы

Бывший нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе близок к переходу в махачкалинское «Динамо», сообщает Africafoot.

По информации источника, 27-летний камерунец подпишет контракт с махачкалинцами на два года. Он уже тренируется в расположении команды.

Последним клубом нападающего был турецкий «Хатайспор», который он покинул в июле. В сезоне-2021/22 Ламкель Зе на правах аренды выступал за «Химки». Он провел 3 матча за подмосковную команду и забил два мяча.