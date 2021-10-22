Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как ему удалось набрать хорошую форму к началу сезона-2021/22.

«Моя хорошая игра этой осенью — это новая молодость? Нет, у меня молодая жена просто (улыбается). Я играл и в «Ахмате», просто никто не замечал, я там забивал голы, был в нормальной физической форме, но просто не вызывался в сборную. Сейчас хорошо поработал на сборах, подготовился. Была мотивация, была цель вернуться в сборную, играть. Говорят, что 34 года — это уже ветеран. Некоторых игроков встречал сегодня, спрашивали: «А ты что, не заканчиваешь?». Почему только на мне зациклились, что я старый? У нас есть примеры, Юра Жирков играл, Серега Игнашевич в 36-38 лет», — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Глушаков.

В нынешнем сезоне Глушаков забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Химки». 34-летний россиянин женат на 26-летней футболистке ЦСКА Ксении Коваленко, 7 марта 2021 года у пары родилась дочь Мила.