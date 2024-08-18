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Глушаков об отсутствии Бакаева в матче с «Зенитом»: «Не хватает каждого футболиста»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отсутствие Зелимхана Бакаева в заявке подмосковной команды на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Знаете, что-нибудь про запрет играть Бакаеву?

— Не ко мне вопрос.

— Бакаева не хватило для победы?

— Он хороший футболист, но нам в любом случае не хватает каждого футболиста в команде.

Ранее генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев заявил, что арендованный у «Зенита» россиянин пропустит матч из-за недомогания. Имеющий отношение к «Химкам» бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, что тренерский штаб решил поберечь игрока в данной встрече.

В свою очередь Бакаев заявил, что ему не разрешили участвовать в игре.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.

Константин Передерий

Денис Глушаков
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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П
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Маркус Вендел

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