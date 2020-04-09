Глушаков показал, как тренируется с мячом во дворе своего дома

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в своем Instagram видео своей тренировки с мячом во дворе своего дома.

— Вчера не зря с детьми весь день готовили поляну, — подписал Глушаков видео.— Теперь папа может в самоизоляции чуть-чуть тренироваться с мячом, а вечером — быть агрономом с граблями.

В этом сезоне 33-летний Глушаков провел в составе «Ахмата» 20 матчей, в которых забил 4 гола.