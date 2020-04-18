Глушаков обводит банки во время карантина

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новое видео в Instagram. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

На видео он показал, как проводит время на карантине. Футболист «обыграл» несколько банок и точно пробил в отверстие в стоящей покрышке, а до этого сбил на ней банку после «голевой передачи» от дочери Валерии.

— Две голевые — от Глушаковой старшенькой, — написал футболист. — Карантин продолжается, как и наши тренировки — обводим все, что во дворе есть, кто-то — кусты, кто-то — банки. Бьем точно в цель.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.