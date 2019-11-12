Глава ВТБ заявил, что бюджет «Динамо» в следующем году может быть увеличен

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что бюджет «Динамо» в следующем году может быть увеличен. В апреле банк стал владельцем 99,9961 процента акций московского клуба.

— Интерес к проекту «Динамо» не остыл, — приводит РИА «Новости» слова Костина. — Болельщикам не стоит опасаться, у нас достаточное финансирование, на следующий год запланирован хороший бюджет, может быть, даже будем увеличивать. К нам приходят внешние спонсоры.

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