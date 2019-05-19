17:54 | Футбол — РПЛ

Гильерме заявил, что "Локомотив" будет биться до последнего в чемпионате и Кубке

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Вратарь "Локомотива" Гильерме после ничьей с "Уралом" в матче 29-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда будет биться до последнего в чемпионате страны, а также в Олимп-Кубке России. 

- На "Урал" не давила ответственность, - сказал Гильерме в интервью клубной пресс-службе. - Они уже ни за что не борются, а мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. С первых минут мы рисковали и шли вперед. Игра получилась открытой. Думаю, болельщикам понравилось. Впереди два финала - чемпионат и Кубок. Будем биться до последнего.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. В финале Кубка страны красно-зеленые сыграют с "Уралом" 22 мая.

Урал - Локомотив

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20130

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