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Гильерме: «Не уверен, что чемпионат России продолжится»

19:24
Гильерме. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильерме. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился мнением о тренировках дома в условиях самоизоляции, а также о том, когда возобновится чемпионат России.

— Никто не знает, когда разрешат тренироваться с командой, ждем ответа от РФС, — сказал Гильерме в прямом эфире Instagram с Русланом Нигматуллиным. — Мы стараемся как можно поддерживать форму дома, проводим импровизированные тренировки. Честно, я не очень уверен, что чемпионат продолжится.

Я тренируюсь три дня, потом один день выходной. Физически чувствую себя нормально, но проблема возникает с техникой. Техника в домашних условиях падает. Нам присылают тренеры программу, дали часы, все контролируют.

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