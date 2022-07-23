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23 июля, 23:43

«Краснодар» — «Спартак»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 июля. «Краснодар» — «Спартак» — 1:4.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на выезде со счетом 4:1 обыграл «Краснодар» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Забитыми мячами у «Спартака» отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. Еще один мяч хозяева забили в свои ворота.

У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян. 11-метровый был назначен после видеопросмотра.

На 37-й минуте после прямой красной карточки с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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