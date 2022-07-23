«Краснодар» — «Спартак»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

«Спартак» на выезде со счетом 4:1 обыграл «Краснодар» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Забитыми мячами у «Спартака» отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. Еще один мяч хозяева забили в свои ворота.

У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян. 11-метровый был назначен после видеопросмотра.

На 37-й минуте после прямой красной карточки с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.