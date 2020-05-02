РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Геннадий Орлов: «Зенит» нельзя назвать чемпионом. Титул надо выиграть»

15:49
Геннадий Орлов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Геннадий Орлов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил надежду, что сезон в РПЛ все-таки будет доигран.

 
Михаил Боярский.«Зенит» нужно признать чемпионом». Острое мнение Боярского о досрочном завершении РПЛ

— Нужно ли признать «Зенит» чемпионом досрочно? Девять очков и теоретически, и практически можно растерять за восемь туров. Это раз. А во-вторых, нужно, конечно, постараться доиграть чемпионат. Если досрочно завершить сезон, сколько сразу начнется споров и скандалов... Обязательно найдутся недовольные, которых тоже можно понять. Это точно. Возникнет очень нездоровая атмосфера в нашем футбольном сообществе... Повторяю, надо доигрывать! Футбол нужен людям. Чтобы расцветить их жизнь. Но если карантин продлят еще на месяц, а все, похоже, к этому и идет... Не знаю... Но вот немцы не оставляют же надежд продолжить чемпионат, переносят даты, но не завершают чемпионат. Итальянцы тоже хотят играть.

— А если все-таки станет понятно, что пандемию в ближайшие месяцы мы не победим? Как тогда быть? Признать «Зенит» чемпионом?

— Нет, назвать чемпионом все-таки нельзя. Титул надо выиграть. Сейчас появляются разные предложения. Гурам Аджоев считает, что нужно зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Но все это, как говорится, математика. Если не доиграем сезон, кто-то в любом случае скажет, что это несправедливо.

— Михаил Боярский считает, что «Зенит» все равно никто не догонит.

— Ну он же болельщик (смеется). Его можно понять. Я, например, как объективный спортивный журналист тоже считаю, что «Зенит» уже не отдаст первого места. Но все равно это же надо еще доказать на поле!

Вы посмотрите на «Ливерпуль». Там отрыв от второго места 25 очков. Пропасть. А Юрген Клопп, да и вся команда, руководство клуба, надеются доиграть чемпионат. Почему? Вот такая у них логика. Все должно быть узаконено. Юридически выверено. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2624
Все опросы
РПЛ и досрочное завершение: как в этом случае справедливо определить участников еврокубков?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир