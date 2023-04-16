Гафин поделился мнением о работе судей в РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, доволен ли он работой судей на матчах чемпионата России.

— Конечно, нет. Очень много ошибок. Ошибок, которые нам непонятны. Ошибки в матче с «Зенитом» и «Спартаком» были вопиющи. Мы понимаем, что судьи живые люди, они могут допускать ошибки, но не такие и не в такой манере, как в двух названных мною матчах. Это безобразие.

— Павел Пивоваров говорил о необходимости проверки одного из арбитров на детекторе лжи. Вы считаете эту меру действенной?

— Если бы у нас не было предыдущей истории с детекторами лжи, которая была сильно распиарена, мы бы об этом не говорили. Но она случилась. Какая фактура, почему арбитров отстранили, мы не знаем. В Италии СМИ знают, что происходят скандалы с клубами, какие-то коррупционные вещи... Здесь это внутренняя история. При этом арбитры делают ошибки, но одних отстраняют, других нет, открытости не хватает. Дальше мы смотрим на наши матчи, где судьи делают необъяснимые ошибки. Что это? Нам говорят, что судьи боятся атмосферы «Газпром Арены» или шумихи вокруг «Спартака», — заявил Гафин «РБ Спорт».