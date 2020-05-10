Известный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство возможным увольнением Юрия Семина из «Локомотива». По информации ряда СМИ, специалиста может сменить серб Марко Николич.

— Ну неправильно это. Если столько недовольных болельщиков, то что ж здесь правильного? — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». — Клуб и болельщики — это же единое целое. Зачем вообще эту тему подняли? Это делается не так, все некрасиво. Я даже не хочу говорить о профессионализме Семина, который сделал «Локомотив» чемпионом несколько раз. Причем сейчас они на втором месте, в Лиге чемпионов, за что его снимать? Ну что это такое? Это неприлично.

— Почему его хотят снять?

Откуда я знаю? Это Мещерякова надо спросить. Хотя Мещеряков говорит, что не хотят снимать. Может, это фейк.

— Там еще Кикнадзе есть.

— Он выполняет приказы Мещерякова. Это несамостоятельная личность. Генеральный директор поставлен на зарплату и просто исполняет волю председателя совета директоров. Вася Кикнадзе — мой друг, я читаю его интервью. Он говорит: «Мы будем рассматривать кандидатуры, в том числе Юрия Павловича». Но уже это некорректно.