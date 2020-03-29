Генеральный директор «Зенита» призвал всех оставаться дома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил с обращением в связи с распространением коронавируса. По его словам, всем надо оставаться дома.

— Дорогие болельщики «Зенита»! Друзья, я, Александр Медведев, также как и все игроки, тренеры и сотрудники клуба остаемся на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая и требует от всех нас дисциплины, серьезности и самоограничения.

Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране. Клуб будет делать все, чтобы быть ближе к болелльщикам хотя бы виртуально. Смотрите «Зенит ТВ», делайте вместе с игроками зарядку, смотрите, как они готовят блюда, смотрите репортажи. Берегите себя и будтье здоровы.

Напомним, почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 681 706 человек. Умерших — 31 882, выздоровевших — 145 696. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.