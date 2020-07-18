РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гендиректор «Химок»: «Как «Спартак» проспонсирует выход «Химок» в РПЛ? Это невозможно»

09:12
В «Химках» называют невозможным спонсирование клуба со стороны «Спартака». Фото ФК «Химки»
В «Химках» называют невозможным спонсирование клуба со стороны «Спартака». Фото ФК «Химки»
Теги:

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что «Спартак» может проспонсировать подмосковный клуб для выхода в РПЛ.

 
Леонид Федун.Зачем Федуну превращать «Химки» в «Спартак-3» за сотни миллионов рублей

— Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал...

— Пишут, что «Спартак» хочет вас проспонсировать с целью дальнейшего сотрудничества.

— Нет, нет. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется.

— А с другими клубами?

— Тоже нет.

— Тогда какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу?

— Вероятность большая. В понедельник все объявят. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 29617
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир