Гендиректор «Химок»: «Как «Спартак» проспонсирует выход «Химок» в РПЛ? Это невозможно»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что «Спартак» может проспонсировать подмосковный клуб для выхода в РПЛ.

— Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал...

— Пишут, что «Спартак» хочет вас проспонсировать с целью дальнейшего сотрудничества.

— Нет, нет. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется.

— А с другими клубами?

— Тоже нет.

— Тогда какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу?

— Вероятность большая. В понедельник все объявят. (Виталий Айрапетов)