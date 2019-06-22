Газзаев считает, что Дзагоев еще принесет пользу ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение, что полузащитник Алан Дзагоев сможет помочь армейцам после восстановления.

– В последние годы, к сожалению, у Дзагоева была череда травм, поэтому в полной мере он не мог реализовать свой потенциал, – цитирует ТАСС Газзаева. - Алан – очень опытный и высококвалифицированный футболист, и поэтому ЦСКА надеется на него. Когда реабилитация после тяжелейшей травмы пройдет успешно, я уверен, что он принесет пользу московскому клубу.

Сейчас Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил травму в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить вторую часть прошлого сезона.

В пятницу ЦСКА объявил о заключении с 29-летним игроком нового двухлетнего соглашения. Дзагоев сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

"Настроение вечера". Пресс-служба ЦСКА - о продлении контракта Дзагоева // Дзагоев рад, что продолжит выступать за ЦСКА