"Настроение вечера". Пресс-служба ЦСКА - о продлении контракта Дзагоева

Пресс-служба ЦСКА поделилась настроением после продления контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. Новое соглашение 29-летнего игрока с армейцами рассчитано на два года.

В Твиттере команды опубликована гифка, на которой игрок радостно танцует на борту самолета в кругу одноклубников.

– Настроение вечера, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. Он является трехкратным чемпионом России, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА