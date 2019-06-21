"Настроение вечера". Пресс-служба ЦСКА - о продлении контракта Дзагоева

Пресс-служба ЦСКА поделилась настроением после продления контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. Новое соглашение 29-летнего игрока с армейцами рассчитано на два года.
В Твиттере команды опубликована гифка, на которой игрок радостно танцует на борту самолета в кругу одноклубников.
– Настроение вечера, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. Он является трехкратным чемпионом России, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.
Настроение вечера 🕺😀 pic.twitter.com/gK9LO1I9nj– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июня 2019 г.