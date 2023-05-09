Пономарев заявил, что не устал от гегемонии «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал чемпионство «Зенита».

«Я не устал от гегемонии «Зенита». Это нормальное явление. Команда укомплектована сильными игроками, у них есть индивидуальные качества. Здесь как говорится «от топора и лома нет приема». Они могут усиленно провести матч или же сыграть послабее, но все равно они будут выигрывать. Так что, все закономерно! Сергей Семак построил приличную команду», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

«Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятое чемпионство подряд для команды Сергея Семака.