Галицкий: «Я никогда не ставил состав, не могу так унижать тренеров»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о том, что он влияет на выбор состава команды на матч.
«Я могу только после игры спросить у тренера — как он оценивает определенных игроков. Почему, например, Рамирес играет справа. Мне это просто интересно. Я просто хочу понять, что делает тренер. Мы никого не увольняли по результатам — ни одного тренера. У каждого были свои объективные причины. Я никогда не ставил состав, я не могу так унижать тренеров. Я сказал Гончаренко: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку».
Нас не интересует сбалансированный футбол. Мы никогда не выходим играть вторым номером. Мусаев в перерыве с «Севильей» говорил ребятам о игре только в атаку. Мы волнуемся только ради болельщиков, чтобы они получили положительные эмоции от игр. Об этом печется президент. А тренер должен знать, что у нас есть стиль. Пусть у нас не будет 9 кубков, но у нас будет стиль", — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
«Краснодар» после 8 матчей занимает шестое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.
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