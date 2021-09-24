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Галицкий: «Я никогда не ставил состав, не могу так унижать тренеров»

14:27
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о том, что он влияет на выбор состава команды на матч.

«Я могу только после игры спросить у тренера — как он оценивает определенных игроков. Почему, например, Рамирес играет справа. Мне это просто интересно. Я просто хочу понять, что делает тренер. Мы никого не увольняли по результатам — ни одного тренера. У каждого были свои объективные причины. Я никогда не ставил состав, я не могу так унижать тренеров. Я сказал Гончаренко: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку».

Нас не интересует сбалансированный футбол. Мы никогда не выходим играть вторым номером. Мусаев в перерыве с «Севильей» говорил ребятам о игре только в атаку. Мы волнуемся только ради болельщиков, чтобы они получили положительные эмоции от игр. Об этом печется президент. А тренер должен знать, что у нас есть стиль. Пусть у нас не будет 9 кубков, но у нас будет стиль", — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Краснодар» после 8 матчей занимает шестое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Артем Бухаев все материалы автора

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