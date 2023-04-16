Дмитрий Гафин: «С учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее полузащитника Себастьяна Шиманьски, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.

«Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд» летом прошлого года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.