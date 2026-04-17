Гаджиев считает, что на встрече с Дегтяревым стоит обсудить вопрос расширения РПЛ

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящей встрече клубов с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

«От нас во встрече примет участие генеральный директор команды. Считаю, что на встрече нужно обсудить судейство, календарь и лимит. Лично я считаю, что было бы хорошо затронуть вопрос расширения лиги до 18 команд. Страна большая, команд хватает, конкуренция ниже не станет», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее стало известно, что министр спорта РФ 24 апреля проведет встречу с руководством РФС, РПЛ и клубов.