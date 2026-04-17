«Ростов» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ, где смотреть

«Ростов» и «Сочи» встретятся в матче 25-го тура чемпионата России в пятницу, 17 апреля. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Ростов» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

17 апреля, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ростов» набрал 26 очков в 24 турах и находится на 10-м месте в РПЛ. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы с 12 очками. В предыдущем туре «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а «Сочи» победил ЦСКА (1:0).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео, фото и видео