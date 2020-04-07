Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о сокращении зарплат игроков из-за коронавируса. Чемпионат России был прерван из-за пандемии до 31 мая.

— Наверное, мы не имеем права говорить, правильно это или нет, — цитирует Игнатьева Rusfootball. — Это форс-мажор. Но если кто-то из игроков говорит, что не хочет идти на такую меру, обличать их, критиковать их за это, клеймить позором я не хочу.

Допустим, ему 35 лет, а дальше он завершает спортивную карьеру. Он, может быть, ничего другого не умеет и рассчитывал на эти деньги. У него только одна профессия. Вообще же в клубах есть люди, отвечающие за вопросы по контрактам — они должны были предвидеть форс-мажорные обстоятельства и все прописать в соглашении. Что в случае такой ситуации возможны варианты — и тогда человек соглашается.

Но клубы в итоге поступили правильно, пошли по верному пути: собрали людей, убедили их. Ситуация сложная для всех — не только для футбола. Поэтому, наверное, надо поступиться со своими интересами. Пока наши футболисты реагируют в верном направлении.