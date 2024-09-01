Шикунов сравнил уровень игры Соболева и Дзюбы

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов сравнил уровень игры нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбы.

«Большой плюс Соболева, который перешел в «Зенит» — российский паспорт. Ведь, например, в матче с «Химками», когда Глушенков получил травму, Семаку пришлось выпускать Горшкова, хотя это совсем не его позиция. Теперь в любой момент тренер сможет менять схему и выбирать либо Глушенкова, либо Соболева.

— Соболев — как Дзюба?

— Формат тот же. Но у Дзюбы выше класс, — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.