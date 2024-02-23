Балахнин: «У Ионова еще достаточно сил, чтобы играть на уровне РПЛ»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал переход полузащитника Алексея Ионова в «Урал».

«Ионов — очень квалифицированный футболист. У него еще достаточно сил, чтобы играть на уровне РПЛ. «Урал» — не самая лучшая команда Премьер-Лиги, там есть проблемы. Им нужен быстрый футболист, а Ионов как раз такой», — сказал Балахнин.

35-летний Ионов начинал текущий сезон в «Ростове», но в декабре стал свободным агентом. За 17 матчей он не отметился результативными действиями.