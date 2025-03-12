Свищев считает, что Дзюба достоин особой награды: «Будет жалко, если РФС оставит незамеченным его достижения»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы по голам в истории российского футбола.

«Я считаю, что любой спортсмен достоин того, чтобы его достижения были отмечены. Дзюба — рекордсмен. Многие спортсмены мечтают о том, чтобы хотя бы приблизиться к его результату. Было бы неплохо, если бы РФС установил какие-то критерии оценки достижений наших спортсменов, футболистов. Чтобы они стремились к определенным результатам, был рейтинг. Вот, к примеру, Дзюба — лучший бомбардир, пусть получит премию, звание или еще что-то, чтобы была мотивация. Дополнительная мотивация — это важно. Но здесь важна и позиция РФС. А результат Дзюбы действительно достоин уважения. Будет жалко, если РФС оставит незамеченными его достижения», — сказал Свищев «СЭ».

9 марта Дзюба отличился в матче 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). 36-летний форвард забил пятый мяч в сезоне и 234-й в карьере. Форвард «Акрона» опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дарик Агаларов