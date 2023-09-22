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Сегодня, 09:45

Филимонов не видит основного вратаря в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Филимонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в интервью «СЭ» высказался об игре вратарей команды в текущем сезоне РПЛ.

— Кто из вратарей «Спартака» в этом сезоне номер один?

— Сейчас такого вратаря нет. Все играют нестабильно, у всех есть ошибки. Возможно, это зависит от тренера, поскольку он их часто меняет по своим виденьям.

— Игра кого из вратарей вам понравилась больше всего?

— У нас было много перспективных вратарей. Нужно быть лучше своих конкурентов, чтобы стать первым номером команды. Свинов, Максименко — они все один из трех вариантов.

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Матч между командами начнется в 19.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Не верю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Не вижу качественного усиления». Интервью Филимонова

Александр Филимонов
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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