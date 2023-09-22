Филимонов не видит основного вратаря в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в интервью «СЭ» высказался об игре вратарей команды в текущем сезоне РПЛ.

— Кто из вратарей «Спартака» в этом сезоне номер один?

— Сейчас такого вратаря нет. Все играют нестабильно, у всех есть ошибки. Возможно, это зависит от тренера, поскольку он их часто меняет по своим виденьям.

— Игра кого из вратарей вам понравилась больше всего?

— У нас было много перспективных вратарей. Нужно быть лучше своих конкурентов, чтобы стать первым номером команды. Свинов, Максименко — они все один из трех вариантов.

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Матч между командами начнется в 19.00 по московскому времени.