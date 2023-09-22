Ивич о жизни в России: «Чувствую себя здесь спокойно и уверенно»

Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» рассказал, с каким настроением приехал работать в Россию в январе, и как ему живется в стране на протяжении последних девяти месяцев.

— Сам я серб, а моя семья живет в Греции. Конечно, скучаю по ней, поэтому в свободное время стараюсь как можно чаще видеться с женой и детьми — проводить с ними время в международные паузы или в отпуске. Но никакого давления на меня не оказывается. Я приехал сюда девять месяцев назад. С самого начала я уважал Россию. Надеюсь, что скоро в мире все наладится, и люди будут жить нормально и не будут обо всем этом говорить. Никаких проблем у меня не было и нет. В России сейчас много тренеров и футболистов из самых разных стран. Лично я чувствую себя здесь спокойно и уверенно, — сказал Ивич.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года во время зимней паузы в РПЛ. Под руководством 46-летнего специалиста команда финишировала на шестом месте в РПЛ-2022/23, а также дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА. После восьми туров РПЛ-2023/24 «быки» идут первыми, на одно очко опережая действующего чемпиона «Зенит».