Отец Тюкавина: «Если я вижу, что сын сыграл плохо, то я ему всегда об этом говорю»

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о своих взаимоотношениях с сыном.

«Если я вижу, что он сыграл плохо, то я ему всегда об этом говорю. Я не буду ему петь дифирамбы и говорить о том, какой он у меня красивый и хороший, если он не справился с задачей», — цитирует «РБ Спорт» Тюкавина.