Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал падение России на 8-ю строчку в рейтинге УЕФА.

«Мы многое потеряли в спорте за последнее время! И не только в футболе. Нужна не реформа, а система. Спорт без системы конкурировать с внешним миром не может. Все, что связано с какими-то целями олигархов не дает нам права думать, что мы спортивная держава. Появляются талантливые ребята там и здесь, но система не работает. Повторюсь, нужно говорить не о реформе, а о системе. И этого у нас пока нет.

Ну будут еще больше денег тратить в никуда. Посчитайте, сколько денег потрачено. Сколько всего можно было сделать на них? Для наших ребят. Чтобы отдавать детей в спорт нужны не только таланты, но и инфраструктура. Нужны люди, которые прошли спорт от и до. К сожалению, сейчас таких людей становится все меньше и меньше", — сказал Фетисов «СЭ»

Вчера голландский «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат позволил Голландии опередить Россию в рейтинге УЕФА. В настоящий момент у России 38,382 баллов, Голландия с 38,400 баллами поднялись на седьмое место.

(Владислав Флегонтов)