Федотов заявил, что ждет Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход на правах аренды форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Я думаю, что уже все написано в прессе, пока добавить нечего, — приводит слова Федотова «РИА Новости». — Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждем. Если есть желание играть в «Сочи», естественно, мы были бы рады».

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.