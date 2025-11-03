Щербаченко: «Видеоарбитры подставили Абросимова в матче «Балтика» — «Ахмат»
Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче 14-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат» (2:0).
— Все с интересом ждали матч «Балтика» — «Ахмат». У этой игры была своя подоплека. Как известно, Андрей Талалаев ранее работал в Грозном. Хочется сказать о судействе. Мне очень понравилось, как отработал Иван Абросимов. Спокойно, хладнокровно реагировал на все эпизоды. Не нервничал. Конструктивные диалоги с игроками, тренерами. То есть жесткая игра не переросла в стычки, драки благодаря манере судейства рефери.
А вот удаление Мелкадзе — полностью на совести видеорбитров и в частности Рафаэля Шафеева. Все футбольные люди видели, что Мелкадзе, владея мячом, двигался в нормальном темпе. Под него подкатился Манелов, однако форвард «Ахмата» точно не хотел его травмировать и вообще фолить! Просто Мелкадзе некуда было поставить свою ногу.
Я бы еще понял, если бы Георгий отпустил мяч на два-три метра и наступил на ногу Манелову. Да и то это точно не красная карточка. Там и в помине не было открытых шипов. Зачем видеоарбитры влезли в эпизод и переубедили Абросимова?
Да, Иван, судивший столь сложный матч, дал слабину и пошел на поводу видеоарбитров. Но тут нужно понимать следующее: во втором тайме был очень сложный отрезок для судьи в поле. Абросимов находился в стрессе. Поэтому и доверился Шафееву, который мог оценить эпизод в более спокойной обстановке. Прежде всего, вину за неправильное решение должны нести именно ВАРовцы. Они подставили своего коллегу, который в целом проводит хороший сезон, — сказал Щербаченко «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|13:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4