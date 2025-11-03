Щербаченко: «Видеоарбитры подставили Абросимова в матче «Балтика» — «Ахмат»

Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче 14-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат» (2:0).

— Все с интересом ждали матч «Балтика» — «Ахмат». У этой игры была своя подоплека. Как известно, Андрей Талалаев ранее работал в Грозном. Хочется сказать о судействе. Мне очень понравилось, как отработал Иван Абросимов. Спокойно, хладнокровно реагировал на все эпизоды. Не нервничал. Конструктивные диалоги с игроками, тренерами. То есть жесткая игра не переросла в стычки, драки благодаря манере судейства рефери.

А вот удаление Мелкадзе — полностью на совести видеорбитров и в частности Рафаэля Шафеева. Все футбольные люди видели, что Мелкадзе, владея мячом, двигался в нормальном темпе. Под него подкатился Манелов, однако форвард «Ахмата» точно не хотел его травмировать и вообще фолить! Просто Мелкадзе некуда было поставить свою ногу.

Я бы еще понял, если бы Георгий отпустил мяч на два-три метра и наступил на ногу Манелову. Да и то это точно не красная карточка. Там и в помине не было открытых шипов. Зачем видеоарбитры влезли в эпизод и переубедили Абросимова?



Да, Иван, судивший столь сложный матч, дал слабину и пошел на поводу видеоарбитров. Но тут нужно понимать следующее: во втором тайме был очень сложный отрезок для судьи в поле. Абросимов находился в стрессе. Поэтому и доверился Шафееву, который мог оценить эпизод в более спокойной обстановке. Прежде всего, вину за неправильное решение должны нести именно ВАРовцы. Они подставили своего коллегу, который в целом проводит хороший сезон, — сказал Щербаченко «СЭ».