3 ноября 2025, 18:00

Щербаченко: «Видеоарбитры подставили Абросимова в матче «Балтика» — «Ахмат»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» судейство в матче 14-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат» (2:0).

— Все с интересом ждали матч «Балтика» — «Ахмат». У этой игры была своя подоплека. Как известно, Андрей Талалаев ранее работал в Грозном. Хочется сказать о судействе. Мне очень понравилось, как отработал Иван Абросимов. Спокойно, хладнокровно реагировал на все эпизоды. Не нервничал. Конструктивные диалоги с игроками, тренерами. То есть жесткая игра не переросла в стычки, драки благодаря манере судейства рефери.

А вот удаление Мелкадзе — полностью на совести видеорбитров и в частности Рафаэля Шафеева. Все футбольные люди видели, что Мелкадзе, владея мячом, двигался в нормальном темпе. Под него подкатился Манелов, однако форвард «Ахмата» точно не хотел его травмировать и вообще фолить! Просто Мелкадзе некуда было поставить свою ногу.
Я бы еще понял, если бы Георгий отпустил мяч на два-три метра и наступил на ногу Манелову. Да и то это точно не красная карточка. Там и в помине не было открытых шипов. Зачем видеоарбитры влезли в эпизод и переубедили Абросимова?

Да, Иван, судивший столь сложный матч, дал слабину и пошел на поводу видеоарбитров. Но тут нужно понимать следующее: во втором тайме был очень сложный отрезок для судьи в поле. Абросимов находился в стрессе. Поэтому и доверился Шафееву, который мог оценить эпизод в более спокойной обстановке. Прежде всего, вину за неправильное решение должны нести именно ВАРовцы. Они подставили своего коллегу, который в целом проводит хороший сезон, — сказал Щербаченко «СЭ».

Лечи Садулаева рукой ударил Владислава Сауся по&nbsp;голове.«Балтика» — «Ахмат»: судья мог назначить пенальти и не удалять Мелкадзе
ФК Ахмат
ФК Балтика
Федор Щербаченко
Материалы сюжета: РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
«Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
  • shabl

    Удаление там было. Всё правильно. Всё логично, судьи не идиоты. Повод был? Был. Какие вопросы. Это современные трактовки. Смиритесь...

    05.11.2025

  • Kortvv

    При этом Абросимов не увидел пенальти, когда Садулаев рукой ударил в лицо Сауся

    04.11.2025

  • alexb2025personal

    А он маленький мальчик, который по ночам ходит в кроватку, чтобы "подставляться". И ведь не из-за взятки и не обещади ему важный матч одной народной московской команды, где он получит большую взятку, и на ВАРе-то какой-то Шафеев, а не лысый патриарх российского судейства, а просто "вот так". Кстати, у него подобное постоянно

    03.11.2025

  • spartsmen

    Посмотрел и отказал. Какие вопросы? А так получается - поплыл.

    03.11.2025

  • Славомудр Приморский

    "и в помине не было открытых шипов"(цы) Интересно, куда же они делись с подошвы бутсы? Автоматически "закрылись"? )))

    03.11.2025

  • Dim7111

    Амбросимов показал: несамостоятельность (прогнулся под ВАР) и непонимание физиологии бега. Гнать таких тряпками из футбола!

    03.11.2025

  • garikdubkoff

    То есть главный сам не просматривал эпизод , так что ли ? Если не смотрел , зачем он нужен ? Если смотрел , то это его решение . Соответственно и его вина . Не надо валить на ВАР , окончательное решение за главным . Вопрос , зачем в это полез ВАР и подставил главного ? Может как в Большом театре , конкурента устранял ?

    03.11.2025

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    03.11.2025

    • Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в октябре

    Мостовой считает, что его «автоматически» должны приглашать на игры «Спартака»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 13:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

