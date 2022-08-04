Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:38

Фанаты «Динамо» признали Смолова лучшим игроком июля

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Болельщики «Динамо» признали нападающего Федора Смолова лучшим игроком июля, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист сыграл за команду три матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Всего Смолов провел на поле 238 минут.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков. В четвертом туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 7 августа, начало — в 17.30 мск.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Федотов: «ЦСКА ждет нелегкий матч с «Факелом»
Балахнин: «Уткин заслуженно стал лучшим в июле, но Вендел сильнее по всем показателям»
Агент Барбосы сообщил, что футболист 4 июля официально подпишет контракт с ЦСКА
Гершкович — о Федотове: «Он проделал колоссальную работу, и мы ее видели»
Экс-защитник «Динамо» Дьяков: «Вареле скатертью дорога, зато освободилось место для русских пацанов»
Ветеран ЦСКА — о Федотове: «Он заслуживает признания лучшего тренера в этом месяце!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Английский футбольный агент рассказал, как пытался увезти Баринова в АПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости