Фанаты «Динамо» признали Смолова лучшим игроком июля

Болельщики «Динамо» признали нападающего Федора Смолова лучшим игроком июля, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист сыграл за команду три матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Всего Смолов провел на поле 238 минут.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков. В четвертом туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 7 августа, начало — в 17.30 мск.