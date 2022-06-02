Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о снижении стоимости голкипера клуба Александра Максименко.

«Когда Максименко стоил 9 миллионов, он был единственным вратарем в «Спартаке», который постоянно играл в основном составе. Селихов тогда еще не претендовал на место в основе. Когда Селихов стал поджимать Максименко, тогда и началось его понижение в цене. Думаю, что по окончанию сезона, с ним подпишут более приемлемый контракт, соответствующий его уровню. У него все еще впереди, он продолжает играть, а не сидит в запасе. Максименко прибавил в последнее время. Тем не менее, не понимаю, почему его стоимость так сильно снизилась», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Согласно данным портала Transfermarkt, за полгода стоимость Максименко упала с 9 до 2,5 миллиона евро. Согласно данным портала, Максименко — самый подешевевший игрок РПЛ.