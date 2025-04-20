«Факел» — «Ростов»: Ятимов потерял сознание после стыка с Юрагновым

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов потерял сознание во время матча 25-го тура с «Факелом».

На 59-й минуте матча Ятимов столкнулся с футболистом «Факела» Игорем Юргановым и потерял сознание после падения на поле.

Футболисты «Ростова» оперативно оказали первую помощь голкиперу, придержав голову, чтобы у того не запал язык. После этого к игроку прибежала медицинская бригада. Футболиста унесли с поля в сознании на носилках. На данный момент Ятимов находится в больнице.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.