«Факел» — «Пари НН»: Долгов удвоил преимущество хозяев

Нападающий «Факела» Александр Долгов забил в ворота «Пари НН» в 5-м туре РПЛ.

На 90+1-й минуте игроки «Факела» перехватили мяч на чужой половине поля и вывели вперед Долгова, который переиграл Артура Нигматуллина.

«Пари НН» с 4 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Факел», еще не набравший очков в этом сезоне, замыкает турнирную таблицу.