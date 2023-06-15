«Зенит» осенью планирует провести товарищеский матч с «Кайратом»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» должен провести товарищеский матч против «Кайрата» в следующем сезоне.

Планируется, что игра состоится осенью в Санкт-Петербурге.

Весной «Зенит» проводил товарищескую игру против другой зарубежной команды — турецкого «Фенербахче». Матч прошел 23 марта и завершился вничью со счетом 2:2.

Ранее «СЭ» сообщал даты матчей «Зенита» на летнем международном турнире, который состоится на «Газпром Арене». Команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).