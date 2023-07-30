Агент Дркушича: «Диалог с «Црвеной Звездой» продолжается, но Ваня делает все возможное для «Сочи»
Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» будущее игрока в клубе.
«Мы все еще ведем диалог с «Црвеной Звездой», но пока на этом все. Ваня — пока игрок «Сочи», он делает все возможное для команды и тренируется так, как будто он будет играть в этом сезоне в футболке «Сочи». Что будет в будущем — посмотрим», — сказал Ратковица «СЭ».
23-летний словенец перешел в «Сочи» в январе 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го.
Он провел за сочинцев 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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|2
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|
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|1
|0
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|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|0
|0
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|3
|
7
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|1
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|3
|
8
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|1
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|2
|0
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|2
|
10
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|1
|1
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|1
|
11
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|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Матиас Дамиан Перес
Оренбург
|2
|0
|2
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