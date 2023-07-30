Агент Дркушича: «Диалог с «Црвеной Звездой» продолжается, но Ваня делает все возможное для «Сочи»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» будущее игрока в клубе.

«Мы все еще ведем диалог с «Црвеной Звездой», но пока на этом все. Ваня — пока игрок «Сочи», он делает все возможное для команды и тренируется так, как будто он будет играть в этом сезоне в футболке «Сочи». Что будет в будущем — посмотрим», — сказал Ратковица «СЭ».

23-летний словенец перешел в «Сочи» в январе 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го.

Он провел за сочинцев 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.