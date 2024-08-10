Евсиков сравнил составы «Зенита» и «Динамо»

Экс-защитник ЦСКА, а ныне главный тренер владимирского «Торпедо» Денис Евсиков прокомментировал работу Марцела Лички в «Динамо».

— Игорь Семшов говорил мне, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» только в 2029 году.

— У «Зенита» сбалансированный состав плюс они берут лучших в России. Хотя в прошлом сезоне «Динамо» чуть не хватило, чтобы забрать чемпионство. Не удивлен, потому что как раз знаю, как работает Личка, — сказал Евсиков «РБ Спорт».