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Евсеев рассказал об интересе к защитнику «Уфы» со стороны итальянских клубов

18:28
Йонуц Неделчару. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Йонуц Неделчару. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram новую фотографию. 44-летний российский специалист поздравил с днем рождения защитника уфимцев Йонуца Неделчару.

«Сегодня день рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришел в «Уфу» 2 года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьезных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалекого будущего. У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену. Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают свою клубную карьеру и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба», — подписал фото Евсеев.

В текущем сезоне 24-летний Неделчару провел 17 матчей за «Уфу» и не отметился результативными действиями.

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