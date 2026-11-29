Тренер «Локомотива» Овчинников: «Сейчас наша главная задача — подниматься по таблице»

Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников ответил на вопрос о состоянии московской команды.

29 ноября железнодорожники дома обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ. «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

— После игры с «Родиной» вы сказали, что команда находилась в психологической яме. Сейчас удалось это исправить?

— Я не говорил, что команда в яме, а только сказал, что было давление из-за места в таблице, и чтобы это исправить, надо наладить эмоциональный фон. Я в своей практике вылетал из высшей лиги и помню то состояние — ориентируюсь на свой игровой опыт. Далеко не заглядываем. Сейчас наша главная задача — решать вопрос, подниматься по таблице, стабилизировать игру и результат, радовать болельщиков, чтобы команда занимала то место, которое заслуживает.

— О чем поговорили с Евсеевым перед игрой?

— Вадим сказал: «Ну чего, Серег, поиграем?» Я ответил: «Давай поиграем». Так получилось, что сегодня мы победили.