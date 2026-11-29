Тренер «Локомотива» Овчинников: «Сейчас наша главная задача — подниматься по таблице»
Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников ответил на вопрос о состоянии московской команды.
29 ноября железнодорожники дома обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ. «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
— После игры с «Родиной» вы сказали, что команда находилась в психологической яме. Сейчас удалось это исправить?
— Я не говорил, что команда в яме, а только сказал, что было давление из-за места в таблице, и чтобы это исправить, надо наладить эмоциональный фон. Я в своей практике вылетал из высшей лиги и помню то состояние — ориентируюсь на свой игровой опыт. Далеко не заглядываем. Сейчас наша главная задача — решать вопрос, подниматься по таблице, стабилизировать игру и результат, радовать болельщиков, чтобы команда занимала то место, которое заслуживает.
— О чем поговорили с Евсеевым перед игрой?
— Вадим сказал: «Ну чего, Серег, поиграем?» Я ответил: «Давай поиграем». Так получилось, что сегодня мы победили.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Локомотив
|16
|4
|5
|7
|19-22
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
13
|Динамо Мх
|16
|5
|2
|9
|19-29
|17
|
14
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|2 : 1
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4