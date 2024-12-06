Мостовой: «Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который вошел в список номинантов премии «Первая пятерка».

«Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить. Алексей мечтает играть в «Барселоне»? Батраков — талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле. Он может играть в «Барселоне», если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

19-летний Батраков в этом сезоне забил 10 голов и сделал 6 голевых передач в 16 матчах РПЛ.