Полузащитник «Крыльев» Иван Бобер получил перелом ключицы на тренировке

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобер сломал ключицу во время тренировки, сообщает пресс-служба самарцев.

20 января футболист был успешно прооперирован. Его выпишут из больницы в воскресенье, после чего он вернется в расположение команды.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 3 матча за «Крылья» в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.