Полузащитник «Крыльев» Иван Бобер получил перелом ключицы на тренировке
Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобер сломал ключицу во время тренировки, сообщает пресс-служба самарцев.
20 января футболист был успешно прооперирован. Его выпишут из больницы в воскресенье, после чего он вернется в расположение команды.
В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 3 матча за «Крылья» в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Источник: ФК «Крылья Советов»
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|8
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|
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|17
|
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
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|2.03
|00:00
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ЖК
|Г
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Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
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|1
|5
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