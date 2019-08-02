17:16 | Футбол — РПЛ

Ещенко вернулся в общую группу

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко занимается в общей группе без ограничений,  сообщил глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов

- Ещенко занимается в общей группе без ограничений, - сказал Вартапетов журналистам, не уточнив, сможет ли он сыграть в матче 4-го тура премьер-лиги с "Динамо". (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

Спартак - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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