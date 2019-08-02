Ещенко вернулся в общую группу

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко занимается в общей группе без ограничений, сообщил глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

- Ещенко занимается в общей группе без ограничений, - сказал Вартапетов журналистам, не уточнив, сможет ли он сыграть в матче 4-го тура премьер-лиги с "Динамо". (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

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