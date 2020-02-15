Еще одна фотография Кокорина в форме «Сочи». Теперь с Азмуном
23:35
В Instagram появилась очередная фотография форварда Александра Кокорина в форме «Сочи». На снимке российский футболист стоит в компании с тренером по художественной гимнастике Линой Анисимовой и нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.
Сине-бело-голубые и сочинцы сейчас проводят свои тренировочные сборы в Турции.
Ранее в официальном Twitter «Ахмата» появилась фотография Кокорина в форме «Сочи» и полузащитника грозненского клуба Дениса Глушакова. Игроки вместе наблюдали за ходом товарищеского матча между командами.
Как ранее сообщал «СЭ», 28-летний Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» около двух миллионов рублей в месяц.
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