Еще одна фотография Кокорина в форме «Сочи». Теперь с Азмуном

В Instagram появилась очередная фотография форварда Александра Кокорина в форме «Сочи». На снимке российский футболист стоит в компании с тренером по художественной гимнастике Линой Анисимовой и нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

Сине-бело-голубые и сочинцы сейчас проводят свои тренировочные сборы в Турции.

Ранее в официальном Twitter «Ахмата» появилась фотография Кокорина в форме «Сочи» и полузащитника грозненского клуба Дениса Глушакова. Игроки вместе наблюдали за ходом товарищеского матча между командами.

Как ранее сообщал «СЭ», 28-летний Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» около двух миллионов рублей в месяц.

Александр Кокорин в форме «Сочи». Первая фотография