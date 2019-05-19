"Енисей" сравнял счет в матче с "Динамо"

Нападающий "Енисея" Александр Кутьин реализовал пенальти и сравнял счет в матче 29-го тура чемпионата России против "Динамо". 33-летний россиянин отличился на 40-й минуте встречи.

"Енисей" – "Динамо": РПЛ, 29-й тур, онлайн-трансляция.

"Енисей" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо"с 31 баллом располагается на 12-й строчке.

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