"Енисей" - "Динамо": москвичи вышли вперед

"Динамо" вышло вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Енисея". На 83-й минуте гол забил хавбек Артур Юсупов.
📹 Первый гол Артура Юсупова в сезоне РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 мая 2019 г.
📺 #ЕнисейДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
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