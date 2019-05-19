15:43 | Футбол — РПЛ

"Енисей" - "Динамо": москвичи вышли вперед

0
Обсудить

"Динамо" вышло вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Енисея". На 83-й минуте гол забил хавбек Артур Юсупов.

 

Енисей - Динамо

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто финиширует в чемпионате России-2018/19 выше - "Спартак" или ЦСКА?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ