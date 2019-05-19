"Енисей" - "Динамо": москвичи вышли вперед

"Динамо" вышло вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Енисея". На 83-й минуте гол забил хавбек Артур Юсупов.

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