Экс-супруга Мамаева: «Кокорин как мужчину Пашу не поддерживает»
16:04
Экс-жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева рассказала, что друг футболиста Александр Кокорин не поддерживает его как мужчину.
«Думаю, Кокорин и Валитова общаются с ним, но не поддерживают его. Он не прав по всем параметрам. Кокорин как мужчину его не поддерживает. Как с другом общается, да. Но его позицию на данный момент он не поддерживает», — заявила Алана в интервью YouTube-каналу «Лучше — правду!»
В апреле 2021 года стало известно, что Алана и Павел разводятся из-за постоянных измен футболиста. Пара прожила вместе семь лет и воспитывала сына Мамаевой от первого брака Алекса и общую дочь Алису.
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