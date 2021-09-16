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Экс-супруга Мамаева: «Кокорин как мужчину Пашу не поддерживает»

16:04
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева рассказала, что друг футболиста Александр Кокорин не поддерживает его как мужчину.

«Думаю, Кокорин и Валитова общаются с ним, но не поддерживают его. Он не прав по всем параметрам. Кокорин как мужчину его не поддерживает. Как с другом общается, да. Но его позицию на данный момент он не поддерживает», — заявила Алана в интервью YouTube-каналу «Лучше — правду!»

В апреле 2021 года стало известно, что Алана и Павел разводятся из-за постоянных измен футболиста. Пара прожила вместе семь лет и воспитывала сына Мамаевой от первого брака Алекса и общую дочь Алису.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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