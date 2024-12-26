Экс-президент ОКР Жуков считает Промеса настоящим спартаковцем
Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал Квинси Промеса настоящим спартаковцем.
Ранее голландец в социальных сетях опубликовал эмблему клуба и подписал: «Однажды спартаковец — спартаковец навсегда».
«Промес — настоящий спартаковец, так и есть. Жалко, что он ушел из команды. Думаю, он вряд ли вернется, но для клуба он знаковая фигура. Могу только пожелать ему удачи в его непростых делах», — сказал Жуков «ВсеПроСпорт».
Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.
Источник: ВсеПроСпорт
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|2
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|18
|2
|7
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
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|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
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|
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
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|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
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Оренбург
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|1
|5
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