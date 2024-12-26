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26 декабря, 23:40

Экс-президент ОКР Жуков считает Промеса настоящим спартаковцем

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал Квинси Промеса настоящим спартаковцем.

Ранее голландец в социальных сетях опубликовал эмблему клуба и подписал: «Однажды спартаковец — спартаковец навсегда».

«Промес — настоящий спартаковец, так и есть. Жалко, что он ушел из команды. Думаю, он вряд ли вернется, но для клуба он знаковая фигура. Могу только пожелать ему удачи в его непростых делах», — сказал Жуков «ВсеПроСпорт».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.

Источник: ВсеПроСпорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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