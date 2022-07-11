Гришин о возвращении Чалова в «Базель»: «Если Федору понравилось в «Базеле», то нужно ехать в Швейцарию»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное возвращение нападающего московского клуба Федора Чалова в швейцарский «Базель».
«Это нужно у Федора спрашивать, где ему комфортнее, — цитирует Гришина «Спорт День за Днем». — Для игрока важно количество игровой практики. Здесь вопрос только к Чалову, больше ни к кому. Он может прогрессировать дома. Чалов первый год это показывал. Забивал голы. Здесь только от Федора зависит, где он хочет играть. Если он заинтересован в ЦСКА, тогда нужно оставаться дома. Если хочет в Европу и ему понравилось в «Базеле», то ему нужно ехать в Швейцарию. Здесь мы ему не помощники. Он сам должен принять решение».
Также Гришин рассказал, почему ЦСКА не хочет отпускать Чалова в «Базель».
«Я не знаю причин, но здесь явно напрашивается тот вариант, что в нападении ЦСКА остался один Заболотный. Он может получить травму, и тогда некому будет играть в нападении. Руководство хочет сохранить двух хороших центральных нападающих: Чалова и Заболотного. Это также создает конкуренцию в команде», — отметил Гришин.
24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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