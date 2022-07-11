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Гришин о возвращении Чалова в «Базель»: «Если Федору понравилось в «Базеле», то нужно ехать в Швейцарию»

Гришин считает, что Чалову стоит вернуться в «Базель», если ему было комфортно в швейцарском клубе
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное возвращение нападающего московского клуба Федора Чалова в швейцарский «Базель».

«Это нужно у Федора спрашивать, где ему комфортнее, — цитирует Гришина «Спорт День за Днем». — Для игрока важно количество игровой практики. Здесь вопрос только к Чалову, больше ни к кому. Он может прогрессировать дома. Чалов первый год это показывал. Забивал голы. Здесь только от Федора зависит, где он хочет играть. Если он заинтересован в ЦСКА, тогда нужно оставаться дома. Если хочет в Европу и ему понравилось в «Базеле», то ему нужно ехать в Швейцарию. Здесь мы ему не помощники. Он сам должен принять решение».

Также Гришин рассказал, почему ЦСКА не хочет отпускать Чалова в «Базель».

«Я не знаю причин, но здесь явно напрашивается тот вариант, что в нападении ЦСКА остался один Заболотный. Он может получить травму, и тогда некому будет играть в нападении. Руководство хочет сохранить двух хороших центральных нападающих: Чалова и Заболотного. Это также создает конкуренцию в команде», — отметил Гришин.

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/grishin-esli-chalovu-ponravilos-v-bazele-emu-nuzhno-uezzhat-v-shveytsariyu
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  • zg

    Все логично,если нет мотивации играть здесь,то нафиг держать,пусть пытается там и удачи!

    11.07.2022

  • atolochyok

    ему должно понравиться в барселоне

    11.07.2022

    • Экс-полузащитник «Краснодара» Намли стал игроком роттердамской «Спарты»
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